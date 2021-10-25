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Общество25 октября 2021 10:18

Новогодняя иллюминация в Челябинске появится к 1 декабря

Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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Тема новогоднего декора Челябинска в этом году "Сказочный лес"

Тема новогоднего декора Челябинска в этом году "Сказочный лес"

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске начнутся работы по установке новогодней иллюминации. Поручение дала мэр города Наталья Котова на аппаратном совещании 25 октября.

— По новогодней иллюминации и украшению парков просьба к 1 декабря провести все работы, — сказала Наталья Котова. — Я говорю про строительно-монтажные по контрактами, которые заключены в этом году, про оборудование, которое приобретено ранее и находится на хранении. Разобрать, выставить, укрепить, чтобы в декабре вся новая иллюминация была.

Кировку уже начали готовить к празднованию Нового года. Сюда привезли разобранные части конструкции светомузыкального тоннеля. Монтаж металлических опор и гирлянд займет продолжительное время. Темой новогоднего декора в этот раз в Челябинске станет «Сказочный лес».

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