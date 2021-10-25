В Челябинской области выросли необычные синие грибы

Фото: нацпарк "Таганай"

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области заметили инопланетного вида грибы с сине-зелеными шляпками. Специалисты опознали в них строфарию сине-зеленую. Несмотря на странный облик, этот гриб считается съедобным, хотя скользкую синеватую кожицу со шляпки в пищу употреблять все же не рекомендуют.

Как рассказали в пресс-службе нацпарка, поздние грибы появились после неблагоприятного для их «родичей» сезона. От зимней спячки в 2021 году грибы очнулись почти на две недели позже обычного срока – под конец июля. Но и после этого плодовым телам едва удавалось прорасти сквозь затвердевшую из-за жары и засухи землю. Многие грибы попросту засохли прежде, чем выросли до нормальных размеров.

Фото: нацпарк "Таганай"

Урожай дали только подберезовики. На учетном участке специалисты «Таганая» собрали их 217 штук. Однако резкое осеннее похолодание и ранние снегопады свели на нет и это изобилие.

Напомним, первый снег в этом году выпал в начале сентября.

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