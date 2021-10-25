Котова напомнила об уборке на газонах: «Собрали листву – стал заметен мусор»

Подрядчиков снова отправят убирать газоны. Фото: КДХ Челябинска

Мэр Челябинска Наталья Котова поручила убрать мусор с газонов на улицах города, который стал виден после того, как подрядчики сгребли листву. Об этом она заявила на аппаратном совещании 25 октября.

— В субботу ездила по городу. Убрали листву с газонов, стало видно мусор, и по новой бросают. Пусть подрядчики выходят и убирают, — сказала Наталья Котова.

Как сообщил заместитель главы города Максим Куляшов, на прошлой неделе подрядчики расчистили от листвы газоны на 12 улицах.

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