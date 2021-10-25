За неделю в челябинских ТРК и магазинах поймали 260 нарушителей масочного режима

Власти активно проверяют соблюдение масочного режима в Челябинске Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске продолжаются проверки масочного режима. Как сообщил руководитель аппарата администрации Челябинска Валерий Смирнов, за минувшую неделю на нарушителей-физлиц составлено 260 протоколов об административном нарушении.

— Сотрудниками УМВД России и сотрудниками администраций внутригородских районов проведены проверки соблюдения масочного режима. Проверено 643 предприятия, в том ТК «Прииск», ТК «Горки», ТРЦ «Алмаз». Всего за нарушение масочного режима составлено 260 протоколов на физических лиц, — сообщил Валерий Смирнов.

Помимо этого, проведены комплексные проверки 15 предприятий на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер. Составлено четыре протокола, выписано одно предостережение, переданы в суд материалы по приостановлению работы одного предприятия.

Продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Как сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству Максим Куляшов, за неделю возбуждено 32 административных дела.

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