На обновление троллейбусного парка в Челябинске потратят порядка 10 миллиардов рублей

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Челябинские троллейбусы передают в управление «Синаре» бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Заключено концессионное соглашение на 15 лет. Коммерческое предложение рассматривалось правительством с июля, других желающих не нашлось, сообщает телеграм-канал о жизни города «Челябушка».

В Миндоре уверены, что благодаря этому документу город увидит один из результатов транспортной реформы уже через два года. Ожидается полная модернизация инфраструктуры. Компания Пумпянского планирует вложить как минимум шесть миллиардов рублей, из бюджета выделят чуть более четырех миллиардов за счет инфраструктурных кредитов.

— В общем, еще один виток развития транспорта южноуральской столицы. Все его виды учтены и решено, что с ними делать дальше, — добавляют авторы паблика. — Ну а «Синара», похоже, окончательно освоилась в Челябинске. До троллейбусов она же подписалась на поставки новых трамваев.