На Южном Урале с 30 октября по 7 ноября введут антиковидные меры

Власти Челябинской области озвучили параметры выходных, которые продлятся с 30 октября по 7 ноября. Телеграм-канал о жизни города «Челябушка» опубликовал написал, какие меры вводятся.

Распространение системы QR-кодов для посетителей санаториев, баз отдыха, фитнес-центров, салонов красоты, торгово-развлекательных комплексов.

Дистант для работающих непривитых пенсионеров.

Самоизоляция для непривитых граждан в возрасте 60+.

Запрет на работу общепита в ночное время.

Удаленное обучение студентов вузов и техникумов, каникулы у школьников.

Сохраняются масочный режим, социальная дистанция, охват тестированием и усиленная вакцинация.

— Судя по списку, в этот раз выходит более жестко, чем весной прошлого года. Но и показатели заболеваемости сейчас гораздо выше, и здравоохранение перегружено, — констатируют авторы паблика. — Так что меры, принятые правительством и губернатором, вполне соответствуют реальности.