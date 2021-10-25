В Челябинске на этой неделе закончат установку Парка качелей

Так, по проекту, качели должны выглядеть по вечерам. Иллюстрация: администрация Челябинска
В Челябинске заканчивают работы по созданию Парка качелей в Экопарке, недалеко от Лыжной базы
— Подрядчик говорит, что на этой неделе качели будут установлены, — сообщил на сегодняшнем аппаратном совещании в мэрии глава Курчатовского района Сергей Антипов.
Аналогичный парк качелей есть в московском Парке Горького. Челябинскую версию к Новому году собираются дополнить иллюминацией.
Качели необычной конструкции уже появились недалеко от Экопарка — их установили рядом с домом № 112 по Комсомольскому проспекту.
Фото: администрация Челябинска
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