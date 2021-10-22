Коечный фонд в больницах Челябинской области достиг критического минимума

Критического минимума достиг коечный фонд в южноуральских ковидариях. Свободно лишь около 2%. Медицинские власти сегодня уточнили цифры и поделились прогнозами, пишет паблик «Челябушка».

Ранее федеральный центр отнес Челябинскую область к территориям с напряженной ситуацией по койкам для ковидных пациентов, что и подтверждается приведенными сведениями. Напряженности чиновники не отрицают, а при ухудшении собираются подключать отделения обычного профиля. По словам вице-губернатора Ирины Гехт, следует понимать, что возможности учреждений не безграничны.

— Действительно, в ряде областей уже перестали оказывать плановую помощь, но наше здравоохранение пока держится. Тактику выбрали правильную, ведь кроме опасного вируса есть множество болезней и людей нужно продолжать от них лечить, — продолжают авторы телеграм-канала. — Происходящее сейчас — далеко не предел. Глава регионального Минздрава Юрий Семенов ожидает пик заболеваемости ковидом в ноябре, как и прошлой осенью.