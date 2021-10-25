Наталья Котова велела главам районов жаловаться на подрядчиков в правоохранительные органы

Наталья Котова порекомендовала не прощать подрядчикам недоработок Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Челябинска Наталья Котова поручила руководителям районных администраций тщательно контролировать работу подрядчиков, а для решения проблем привлекать суд и полицию.

— Заканчивается сезон благоустройства. Вы сейчас принимаете работы. Если вас не устраивает объем или качество выполненных работ, направляйте претензию. Если нет реакции, значит, обращайтесь в Арбитражный суд с заявлением о взыскании суммы или расторжении договора. Если видите состав преступления, то направляйте обращение в правоохранительные органы, — проинструктировала Наталья Котова подчиненных.

Судиться с подрядчиками мэр порекомендовала после доклада главы Калининского района Сергея Колесника на аппаратном совещании в городской администрации.

Сергей Колесник рассказал о затруднениях с екатеринбургским ООО «Ландшафт и декор», которое благоустраивало зеленую хону рядом с ледовой ареной «Трактор» и не предоставило все необходимые документы по итогам работ.

— В соответствии с проведенной по заказу администрации экспертизой, в адрес подрядчика было направлено требование об исполнении недостатков. Подрядчик не реагирует. В настоящее время готовим исковое заявление в суд. Будем обращаться в правоохранительные органы в связи с отсутствием мер реагирования со стороны подрядчика, — сообщил Сергей Колесник.

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