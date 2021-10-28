ЮУрГУ приглашает на День открытых дверей

Первый в этом году День открытых дверей в Южно-Уральском государственном университете состоится в последний выходной октября. Мероприятие будет проводиться в онлайн-формате.

Участники Дня открытых дверей узнают о том, что сегодня происходит в самом большом университете Южного Урала, о его научной деятельности и культурной жизни, о планах и предстоящих грандиозных проектах. Абитуриентам и их родителям расскажут о правилах приема 2022 года, о порядке проведения приемной кампании, о поступлении на бюджет.

В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации не удастся провести мероприятие вживую, но организаторы обещают удивить участников необычным форматом. День открытых дверей готовит для своих гостей приятные сюрпризы.

День открытых дверей Южно-Уральского государственного университета состоится 31 октября (в воскресенье) в 12:00. Ссылка на мероприятие.