Начальник ЮУЖД стал заместителем гендиректора «Российских железных дорог»

Фото: РЖД

Руководитель Южно-Уральской железной дороги Анатолий Храмцов пошел на повышении. Его назначили заместителем гендиректора-главным инженером РЖД.

В официальном сообщении компании говорится, что у Анатолия Храмцова большой опыт работы именно в инженерном блоке, так как он 10 лет был главным инженером Южно-Уральской магистрали.

Новому заместителю гендиректора 58 лет. На железной дороге начал работать в 1986 году в качестве электромеханика. С 2008 по 2018 был главным инженером ЮУЖД, а потом занял пост начальника железной дороги.

Кто займет место Анатолия Храмцова в ЮУЖД, пока не известно. Высшая должность в списке руководителей магистрали у заместителя начальника дороги Игоря Рязанова.

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