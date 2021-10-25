Две победы в гостях: «Челбаскет» в Ставрополе уверенно переиграл местное «Динамо»

"Челбаскет" одержал две победы в Ставрополе над местным "Динамо". Фото БК "Челбаскет".

Чемпионат российской баскетбольной Суперлиги-2 набирает обороты. «Челбаскет» в минувшие выходные во второй серии игр встречался на выезде со ставропольским «Динамо». В обоих поединках челябинцы одержали уверенные победы — 100:84 и 95:64.

Главный тренер баскетбольного клуба «Челбаскет» Евгений Сорокин после матча отметил, что 195 очков за две игры — это показатель того, что игра команды в нападении начинает преображаться.

— В нашей лиге нет слабых команд и проходных соперников. Клуб из Ставрополя не исключение. Особенно радует вклад всех игроков. В играх мы задействовали всех, кто поехал на выезд — 12 человек. Парни проделали хорошую работу, каждый внес свой вклад. Главное, что мы прогрессируем от матча к матчу и становимся лучше с каждым днем. — прокомментировал итог выездных матчей Евгений Сорокин.

Следующие матчи «Челбаскет» также проведет на выезде. 27 и 28 октября челябинцы сыграют с «Динамо-МГТУ» из Майкопа.

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