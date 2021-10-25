В Челябинск едет кавер-группа в мире поэзии Мария Матвейчук и Мартин Маргарян

Фото: кассы.ру

Мария Матвейчук и Мартин Маргарян — удивительный дуэт, открытие для ценителей прекрасного. Стихи и музыка. Настоящее погружение в удивительный и трогательный мир поэзии. В программе вечера классические стихи и произведения современных авторов.

«Мы с Мартином часто шутим, наш дуэт — это кавер-группа, только в мире поэзии. Ведь на наших концертах вы познакомитесь с десятками стихотворений и авторов! Будете плакать и смеяться, шептать губами знакомые строчки, выписывать незнакомые, улыбаться человеку в соседнем кресле, желая разделить эмоции. Наслаждаться великой силой слов и музыки!

Я и Мартин будем для вас проводниками в этот удивительный, полный любви, мир поэзии!

С трепетом ждем встречи!»

Билеты от 500 до 1 700 руб на chel.kassy.ru.