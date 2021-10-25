Пьяная челябинка не смогла улететь в Египет, устроив дебош в аэропорту

Женщина слишком увлеклась спиртным и не попала в Египет Фото: Андрей АБРАМОВ

Самолет «Челябинск — Шарм-эль-Шейх» улетел в Египет вечером 24 октября без одной пассажирки. Женщину не пустили на борт.

41-летняя жительница Челябинской области во время предполетного досмотра в зале международных вылетов ругалась матом, нарушала порядок и не замечала возмущения других пассажиров и возражений сотрудников аэропорта.

Представитель авиакомпании, выполнявшей рейс, решил, что в полет нетрезвую пассажирку брать небезопасно. На помощь вызвали полицейских.

Как рассказали в Южно-Уральском ЛУ МВД на транспорте медосвидетельствование подтвердило, что женщина была пьяна. Сотрудники полиции проводили несостоявшуюся туристку в дежурную часть и составили протокол о мелком хулиганстве. Женщине придется выплатить штраф в сумме от 500 до 1 тыс. рублей.

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