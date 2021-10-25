В Челябинске водитель избил пешехода лопатой

Челябинец применил лопату как оружие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске будут судить автомобилиста, напавшего на незнакомца за то, что тот прикоснулся к машине.

Инцидент произошел минувшим летом на улице Калмыкова в Челябинске.

Мужчина, проходя мимо, задел рукой зеркало заднего вида на автомобиле. Водитель в ответ схватил лопату, которую вез с собой, догнал прохожего и попытался его ударить.

Пешеход очень активно сопротивлялся, сумел увернуться от лопаты и убежать в сторону остановочного комплекса «поселок Першино».

Но разъяренный водитель вскоре увидел свою жертву на остановке, подкрался со спины и нанес несколько ударов лопатой по голове и телу.

— Своими умышленными действиями он причинил потерпевшему телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Теперь 34-летенго агрессора обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Уголовное дело будет рассматривать Металлургический районный суд.

Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru