В Челябинской области больше миллиона человек сделали прививку от коронавируса

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

В Челябинской области прививку от коронавируса сделали 37,9% взрослого населения. Об этом первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе. Но для коллективного иммунитета этот показатель должен достичь 80%.

— На сегодняшний день с учетом закрытых городов в Челябинской области первым компонентом вакцинировались от коронавируса 1 021 100 человек, — рассказала Ирина Гехт. — 2,3% не явились на второй этап вакцинации. Повторно поставили прививку 57 000.

При этом темп вакцинации значительно увеличился. Люди ставят прививки в том числе в круглосуточных пунктах вакцинации. По словам Ирины Гехт, в последние три дня ночью прививки делают по 400 человек.

Вакцинация в мобильных пунктах вакцинации в ТРК будет продолжена о 30 октября. В нерабочие дни сделать прививку от коронавируса пациенты смогут в поликлиниках.

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