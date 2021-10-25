Ирина Гехт объяснила, могут ли челябинцы с диагнозом «ОРВИ» и высоким титров антител, получить QR-код

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области пациенты не могут добиться постановки диагноза «коронавирус», дающий право получить QR-код без прохождения вакцинации. Без ПЦР-теста врачи поликлиник поголовно ставят ОРВИ, даже если у человека высокий титр антител по результатам сдачи крови в платной лаборатории. Почему так происходит, объяснила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе.

— Без ПЦР-диагностики предусмотрена только поставка диагноза ОРВИ, — сказала Ирина Гехт. — В регионе фиксируются вирусные инфекции, в том числе грипп, и без результата анализа поставить COVID-19 врач не может. Но пациент получает необходимые лекарства — противовирусные препараты «Арбидол», «Гриппферон» и «Парацетамол», чтобы сбить температуру. Если состояние пациента вызывает тревогу, то пациента маршрутизируют через три дня на КТ.

По словам Ирины Гехт, власти делают все возможное, чтобы ускорить процесс получения результата ПЦР-теста. Люди жалуются, что проводят в ожидании статуса до пяти дней. Но скоро этот срок сократится до одного-двух дней. Для этого больницы закупают, в том числе, экспресс-тесты.

— По разъяснениям эпидемиологов, высокий титр антител не является основанием для медотвода для вакцинации, — напомнила Ирина Гехт.

Возникает вопрос: что делать, если прошло меньше шести месяцев после болезни, анализ показывает, что есть антитела, а ПЦР-тест в период болезни показал ложноотрицательные значения? Для таких случаев алгоритм действий Ирина Гехт обещала озвучить на следующем брифинге.

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