Названа сумма, которую тратит челябинский «Трактор» на зарплату игроков

"Трактор" на шестом месте на Востоке по уровню зарплат. Фото ХК "Трактор".

Спортивный портал Sport24.ru опубликовал размер зарплат хоккеистов клубов Континентальной хоккейной лиги. В этой таблице челябинский «Трактор» расположился на шестом месте среди клубов Восточной конференции. По информации издания игроки челябинского клуба в сезоне 2021-2022 в общей сложности зарабатывают в год 740 миллионов рублей, и это без учета бонусов и премиальных за голы, передачи и победные результаты команды.

Выше «Трактора» уфимский «Салават Юлаев» и омский «Авангард» — эти клубы «отстегивают» на зарплаты игрокам по 900 миллионов рублей. Магнитогорский «Металлург» — 820, «Автомобилист» из Екатеринбурга — 800, «Ак Барс» — 770. Отметим, что потолок зарплат в КХЛ (без учета бонусов и премиальных) сейчас составляет 900 млн рублей за сезон.

Полностью список с размерами бюджетов клубов выглядит по данным издания следующим образом:

«Салават Юлаев» — 900 млн рублей

«Авангард» — 900 млн

«Металлург» — 820 млн

«Автомобилист» — 800 млн

«Ак Барс» — 770 млн

«Трактор» — 740 млн

«Сибирь» — 550 млн

«Барыс» — 480 млн

«Куньлунь» — 460 млн

«Амур» — 430 млн

«Нефтехимик» — 315 млн

«Адмирал» — 280 млн

Перед стартом чемпионата КХЛ еще одно издание опубликовало и размеры контрактов (читай зарплат) игроков «Трактора». Клуб подписал новые многомиллионные контракты с рядом игроков. Владимир Ткачев — 75 млн рублей за сезон, Теему Пулккинен — 65, Альберт Яруллин — 65. Игроки, играющие уже не первый сезон в «Тракторе» также прилично зарабатывают: Ник Бэйлен — 55 млн рублей за сезон, Томаш Гика и Лукаш Седлак — по 50, Лоуренс Пилут — 45, Сергей Калинин- 41, Алексей Бывальцев — 35, Евгений Кулик — 30… Самая минимальная зарплата по данным интенет-издания у Марселя Шолохова и Никиты Тертышного — по 5 млн рублей.

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