В Челябинской области кормящие мамы отказываются ставить прививку от коронавируса

Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Минздрав дал рекомендации по вакцинации от коронавируса кормящих матерей, в соответствии с которыми грудное вскармливание не является противопоказанием. Но мамочки в Челябинской области против, а без QR-кодов у них не будет возможности покупать в ТРК подгузники и все необходимое для детей. Как быть в такой ситуации объяснила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге, посвященном эпидемиологический обстановке в регионе.

— Официально Минздрав подтвердил возможность вакцинации от коронавируса кормящих матерей, — сказал Ирина Гехт. — Чудес не бывает, и третьего пути нет — кто-то переболеет, а кто-то вакцинируется. Надежда на то, что меня пронесет и меня коронавирус не зацепит, к сожалению, мифическая, и надо с этим мифом расстаться. Поэтому для себя надо тогда уже принять решение, тем более, когда у тебя маленький ребенок и ты его кормишь. Здесь, думаю, с поликлиниками отработаем процесс, чтобы в дни здорового ребенка, когда на прием ходят, не было рисков. Также обеспечим безопасную возможность привиться кормящим мамам.

Ирина Гехт напомнила также, что все необходимое для детей есть в магазинах и аптеках шаговой доступности.

— Беременные и кормящие вакцинируются, и это не вызывает никаких вопросов, — добавила Ирина Альфредовна. — Также Минздрав разрешил вакцинироваться от гриппа и ковида одновременно, но только в разные руки. Так что сейчас есть возможность получить два удовольствия сразу.

В регионе на сегодняшний день есть 300 тыс. доз вакцины «Спутник V», еще около 40 тыс. — «Спутник Лайт». От гриппа партия вакцины уже выбрана на 99%, в ближайшее время Челябинская облась получит еще 190 тыс. доз.

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