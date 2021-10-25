В Челябинской области сократят сроки ожидания результатов ПЦР-тестирования

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Челябинской области будут сокращены сроки ожидания результатов ПЦР тестов до одного или двух дней. Об этом сообщила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт на брифинге для СМИ в понедельник, 25 октября.
— Срок выдачи результатов ПЦР-тестирования сократиться в разы и будет укладываться в установленные регламенты. Есть решение сократить ожидание до одного-двух дней. В ближайшее время мы будем готовы это продемонстрировать, — отметила Ирина Гехт.
Также вице-губернатор добавила, что власти закупили экспресс-тесты, диагноз по которым будет готовиться в течение 15 минут. Их собираются использовать в медицинских учреждениях.
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