Челябинка Ольга Фаткулина завоевала две медали на первом этапе Кубка России по конькобежному спорту

Ольга Фаткулина (в центре) начала новый сезон с победы. Фото Союз конькобежцев России.

В подмосковном Конькобежном центре «Коломна» прошел I этап Кубка страны. Именитая челябинская спортсменка Ольга Фаткулина на старте зимнего сезона показала высокие результаты, выиграв «золото» на своей коронной 1000-метровой дистанции и «серебро» на 500-метровке. Эти результаты позволили Ольге Фаткулиной — чемпионке и призеру чемпионатов мира и Европы, вице-чемпионке Олимпийских игр 2014 года в Сочи набрать рейтинговые очки для попадание в состав сборной России для выступление на предстоящих этапах Кубка мира.

После соревнований Ольга Фаткулина рассказала, что бег на 1500-метровой дистанции дался ей тяжело, поскольку она давно не бежала «полуторку» на официальных стартах. Зато после этого 1000-метроку пролетела, как на крыльях, будто бежала не больше 300 метров.

II этап Кубка России пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге, III этап — в январе 2022 года в Челябинске, IV этап — в феврале 2022 года в Кирове. Итоги соревнований будут подведены в инале Кубка России по отдельным дистанциям в марте 2022 года в Иркутске.

Кстати, Ольга Фаткулина числе еще 16 спортсменов Челябинской области вошла в список кандидатов на выступление в составе сборной России на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (4 — 20 февраля).

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