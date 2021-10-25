Жителя Челябинской области будут судить за убийство девочки, совершенное 19 лет назад

Фото: СУ СКР по Челябинской области

В Челябинской области раскрыли убийство девочки, которое было совершено 19 лет назад. Подозреваемым оказался 54-летний мужчина из того же села, что и жертва. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Преступление произошло ночью 20 апреля 2002 года в селе Анненское Карталинского района. По данным следствия, в безлюдном месте обвиняемый из неприязни нанес несовершеннолетней множественные удары ножом в различные части тела. Девочка от полученных ранений скончалась на месте, а сам мужчина скрылся с места происшествия.

В течение долгого времени преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось не раскрытым. Но только недавно следователям удалось выйти на след предполагаемого виновника.

— По уголовному делу проделан значительный объем работы: проведено более 10 судебных экспертиз: судебно-медицинские, медико-криминалистические, комплексные психолого-психиатрические, молекулярно-генетические. Допрошено более 20 свидетелей. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности обвиняемого к преступлению, совершенному в условиях неочевидности, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Фото: СУ СКР по Челябинской области

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). В ближайшее время его начнут судить.

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