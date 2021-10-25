Патологоанатом Челябинска: умершие от COVID-19 южноуральцы были не привиты

Елена Ермолаева. Фото: Минздрав Челябинской области

Заведующая патологоанатомического отделения ГКБ №1 Челябинска Елена Ермолаева заявила, что все умершие от коронавируса жители не имели прививки. По ее словам, нужно сделать вакцинацию обязательной.

— Сейчас всех, кого мы исследуем в патологоанатомическом отделении при вскрытии умерших от COVID-19 не вакцинированные. Я сталкиваюсь с этим в практике, мне есть чем подтвердить свои слова. Так что я лично считаю, что введение обязательной вакцинации и QR-кодов необходимо. Если кто-то всё еще не верит нужно ли прививаться, то стоит задуматься. Коллеги из реанимации нашей больницы отмечают, что к ним поступают в отделение именно непривитые, — отметила патологоанатом.

По данным правительства Челябинской области, прививку от коронавируса в регионе сделали 37,9% взрослого населения. Но для коллективного иммунитета этот показатель должен достичь 80%. Сейчас в Челябинске и области работают круглосуточные пункты вакцинации. Список - по ссылке.

Напомним, в Челябинской области объявлена нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября включительно. Вместе с тем, вводится ряд ограничений: в торговые центры, на базы отдыха, в спортзалы, салоны красоты и т.п. — только по QR-кодам. Также без прививки нельзя будет отдыхать в санатории и бывать на массовых мероприятиях.

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