В Челябинске появится образовательный центр Юрия Башмета для детей-музыкантов

Юрий Башмет пообещал привезти в Челябинск именитых артистов и наставников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске появится образовательный центр для музыкально одаренных детей. Он откроется на базе детской филармонии и станет частью федерального проекта «Юрий Башмет — юным дарованиям». Соглашение о создании центра подписали знаменитый альтист и дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет и гендиректор Челябинской филармонии Алексей Пелымский.

Челябинские дети смогут учиться у знаменитых артистов и преподавателей из других городов.

— Мы сможем приглашать звезд академической музыки, именитых музыкантов и преподавателей для проведения мастер-классов, открытых уроков и творческих школ, проводить прослушивания и просмотры талантливых ребят, в том числе во Всероссийский юношеский симфонический оркестр — пообещал Юрий Башмет.

Он также выразил уверенность в том, что образовательный центр поможет создать прекрасные условия для развития талантов музыкально одаренных детей.

Первые ученики, как ожидается, приступят к занятиям в Челябинске в следующем году.

Как уточнили в пресс-службе филармонии ранее подобное соглашение о сотрудничестве подписали с московской «Академией джаза» директором которой является известный саксофонист народный артист России Игорь Бутман.

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