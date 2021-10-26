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Общество26 октября 2021 7:32

В Челябинской области начнутся дожди со снегом

Метеорологи предупреждают о гололедице и ветре
Елена КОЛЧИНА
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Южноуральцев ждут ветер, осадки и скользкие дороги

Южноуральцев ждут ветер, осадки и скользкие дороги

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области 26 октября на дорогах может возникнуть гололедица. Ее появлению будет способствовать слабый снег и колебания температуры между плюсовыми и минусовыми значениями. Днем обещают -2, +3 градуса. При этом будет дуть сильный ветер: 7-12, а при порывах — до 15 метров в секунду.

На следующие два дня метеорологи прогнозируют дожди со снегом. Ночью будет от -6 до 0 градусов, а днем 27 и 28 октября — от +1 до +7. Предсказывают также западный и юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

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