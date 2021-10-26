В Челябинской области начнутся дожди со снегом

Южноуральцев ждут ветер, осадки и скользкие дороги Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области 26 октября на дорогах может возникнуть гололедица. Ее появлению будет способствовать слабый снег и колебания температуры между плюсовыми и минусовыми значениями. Днем обещают -2, +3 градуса. При этом будет дуть сильный ветер: 7-12, а при порывах — до 15 метров в секунду.

На следующие два дня метеорологи прогнозируют дожди со снегом. Ночью будет от -6 до 0 градусов, а днем 27 и 28 октября — от +1 до +7. Предсказывают также западный и юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru