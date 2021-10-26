В Челябинске машина согнулась пополам, налетев на семафор

Фото: ГИБДД Челябинска

Авария произошла ночью 26 октября на улице Блюхера в Челябинске.

ВАЗ-2109 врезался в семафор и шлагбаум на железнодорожном переезде. В результате семафор повалился, а корпус машины согнулся из-за глубокой вмятины.

Фото: ГИБДД Челябинска

Травмы получил ехавший на заднем виденье 22-летний пассажир.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, за рулем ВАЗа находился 20-летний молодой человек. ДТП случилось из-за того, что он не справился с управлением. Права на управление автомобилем водитель получил всего два месяца назад, но сотрудники ГИБДД уже привлекали его к ответственности за нарушение правил движения.

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