Ребенок пострадал при столкновении двух машин в Челябинске

Пенсионер устроил аварию, не уступив дорогу другому водителю Фото: Артем КИЛЬКИН

ДТП с участием двух легковых машин случилось днем 25 октября на улице Академика Сахарова в Челябинске.

68-летний водитель Hyundai совершал поворот на перекрестке и не пропустил встречную LADA. Машины столкнулись.

Как рассказали в ГИБДД Челябинска, в аварии пострадал 11-летний мальчик, который ехал на заднем сиденье без специального детского кресла.

— В результате срабатывания подушки безопасности он получил травмы глаз, — уточнили в ГИБДД,

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