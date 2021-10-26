Ребенок пострадал при столкновении двух машин в Челябинске

Пенсионер устроил аварию, не уступив дорогу другому водителю
Фото: Артем КИЛЬКИН
ДТП с участием двух легковых машин случилось днем 25 октября на улице Академика Сахарова в Челябинске.
68-летний водитель Hyundai совершал поворот на перекрестке и не пропустил встречную LADA. Машины столкнулись.
Как рассказали в ГИБДД Челябинска, в аварии пострадал 11-летний мальчик, который ехал на заднем сиденье без специального детского кресла.
— В результате срабатывания подушки безопасности он получил травмы глаз, — уточнили в ГИБДД,
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