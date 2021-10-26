На Большой Каменной реке Таганая построят смотровую площадку

Работы уже начались. Фото: Таганай News/t.me

На Большой Каменной реке на Таганае начали строить смотровую площадку. Как сообщили в нацпарке, конструкции уже доставили и сейчас начинается сборка.

— Процесс будет непростым и небыстрым, ведь сооружение необходимо максимально «спрятать» в ландшафт, чтобы не испортить красоту этого грандиозного творения природы, — сообщают в нацпарке «Таганай».

Новая площадка позволит гулять по Большой Каменной реке туристам с любым уровнем подготовки. Выход будет распложен чуть ниже привычной точки обзора, так как отсюда открывается самый хороший вид на достопримечательность.

Гулять по Большой Каменной реке смогут туристы разной подготовки. Фото: Таганай News/t.me

Смотровая площадка появится в рамках строительства новой тропы к Большой каменной реке с подвесной переправой, настилами через заболоченные места, указателями и аншлагами.

С 30 октября туристов, которые отправятся в «Нацпарк», придется предъявлять QR-коды. Исключение — однодневные походы и прогулки по парку.

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