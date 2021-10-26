В Челябинской области за день коронавирусом заболели 469 человек

Сейчас болеют более 13 тыс. южноуральцев
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области за последние сутки выявили 469 новых случае коронавируса. Днем ранее зарегистрировали на 22 случая меньше. Отметим, до того количество подтвержденных случаев коронавируса возрастало на 1-4 по сравнению с предыдущим днем.
По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончались 29 человек.
Сейчас об Covid-19 лечатся 13 тыс. 658 жителей Челябинской области.
За все время эпидемии в регионе зарегистрировали 108 тыс. 266 заболевших коронавирусом.
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