В Челябинской области за день коронавирусом заболели 469 человек

Сейчас болеют более 13 тыс. южноуральцев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за последние сутки выявили 469 новых случае коронавируса. Днем ранее зарегистрировали на 22 случая меньше. Отметим, до того количество подтвержденных случаев коронавируса возрастало на 1-4 по сравнению с предыдущим днем.

По данным регионального министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончались 29 человек.

Сейчас об Covid-19 лечатся 13 тыс. 658 жителей Челябинской области.

За все время эпидемии в регионе зарегистрировали 108 тыс. 266 заболевших коронавирусом.

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