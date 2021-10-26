В Челябинске создатели подпольного банка заработали 11 млн рублей

челябинцы открыли нелегальный банк Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Трое жителей Челябинска создали нелегальный банк и получили от него 11 млн рублей дохода. За подпольные кассовые операции они брали со своих клиентов комиссию не менее 5%.

Для незаконных операций горожане зарегистрировали на подставных лиц несколько фирм, но лицензию на банковскую деятельность получать не стали. Один из сообщников играл роль кассира, двое других подыскивали фиктивных директоров для организаций: граждане за деньги соглашались оформить на себя юридическое лицо.

Подпольный банк работал с 2016 до 2018 года.

Теперь Тракторозаводский районный суд признал его организаторов виновными в незаконном образовании юридического лица и незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Как рассказали в региональной прокуратуре, глава преступной группы получил 4 года лишения свободы условно со штрафом в 300 тыс. рублей. Каждого из его соучастников приговорили к 3 годам условного лишения свободы со штрафом в 100 тыс. рублей.

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