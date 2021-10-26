В Миассе разогнали домашний интернет в 5 раз

МТС завершила первый этап проекта по модернизации сетей фиксированной связи в Миассе и запустила высокоскоростной домашний интернет до 500 Мбит/с. Новые скорости уже доступны жителям микрорайона Машгородок.

Жители многоквартирных домов Миасса получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету в 5 раз превышающему стандартные 100 Мбит/с. На сегодняшний день домашний интернет МТС на новых скоростях могут подключить почти треть миасских квартир. В их числе многоквартирные дома, расположенные на улицах Богдана Хмельницкого, Менделеева, Попова, Ильмен-Тау, Уральских добровольцев, проспектах Макеева и Октября. Проверить техническую возможность по конкретному адресу в Миассе и других городах Челябинской области можно на сайте МТС.

Емкость сети МТС после модернизации позволит южноуральцам не только увеличить пропускную способность для просмотра и скачивания «тяжелого» контента, но и поддерживать высокую скорость сразу на нескольких домашних девайсах даже в период вечерних пиковых нагрузок. При этом качество фиксированной связи позволит смотреть видео разрешения 4K, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов, используя скорость, сопоставимую со чтением обычного жесткого диска. Помимо увеличения скорости, сеть станет более надежной и устойчивой к перегрузкам в вечерние «часы пик», что позволит всем членам семьи одинаково комфортно пользоваться сразу несколькими устройствами.

«В прошлом году мы приступили к модернизации сети в регионе и запустили высокоскоростной домашний интернет МТС в Челябинске и Магнитогорске, который открыл южноуральцам возможность пользоваться быстрым и стабильным интернетом, а вместе с этим и экономить. В первые месяцы мы зафиксировали трехкратный рост спроса на высокоскоростные тарифы — на них активно переходят как те, кто уже пользуется домашними сервисами МТС, а также их выбирают новые абоненты. Подключая «пакетом» домашний интернет, телевидение и мобильную связь для нескольких членов семьи, жители Челябинской области могут сокращать расходы на связь до 40% в месяц. В этом году мы начали апгрейд сети в Миассе, который продолжим и следующем году», — рассказал директор филиала МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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