Спасенные в Челябинске лев Симба и леопард Ева прошли регистрацию и готовятся к вылету в Танзанию

Львенок мог умереть в любую минуту, но благодаря помощи превратился в настоящего царя зверей. Фото: Валерий Звонарев, Ирина Фадюшина

Спасенные в Челябинске лев Симба и леопард Ева отправляются в Танзанию. Животные уже прошли необходимые формальности и даже символическую регистрацию на рейс.

Животные полетят на Боинге 737 как настоящие пассажиры: клетки разместят прямо в салоне. Сопровождать их будет ветеринар Карен Даллакян, который стал для них папой.

Как отмечает зоозащитники, Симба сейчас находится в подростковом возрасте, когда львы покидают свой прайд.

На оформление документов ушел почти год. Это первый опыт такой отправки животных как для России, так и для Танзании. Суровый уральский климат не подходит для Симбы: с настроением осени у него снова начали болеть лапы, которые ему перебил фотограф-живодер.

Карен Даллакян и Ирина Текслер.

В международный терминал аэропорта животных завезли через главный вход. Ева начала нервничать и стучать в клетке. Симба, который привык к к общению с людьми, спокоен.

— Они немножко удивлены: почему их не кормят. Это делается, чтобы полет был комфорным. Даже домашних кошек и собак перед дорогой не кормят, — объясняет нюансы Карен Даллакян. — С Жориком мы 9 часов летели из Екатеринбурга, но он летел в багаже. По приезду, когда учуял запах родных людей, понял, что все хорошо.

Из вещей у хвостатых пассажиров только сумочка со свежей парной говядиной.

Перелет займет 11 часов. В пути будет дозаправка в Саудовской Аравии.

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