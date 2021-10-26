В Магнитогорске переизбрали мэра

Фото: администрация Магнитогорска

Члены магнитогорского Собрания депутатов на заседании 26 октября переизбрали главой города Сергея Бердникова. За действующего мэра депутаты проголосовали единогласное. Сергей Бердников останется на своем посту еще на 5 лет.

Как рассказали в пресс-службе Собрания, на пост главы города претендовали еще два кандидата: замдиректора ООО «Передовые инженерные технологии» Анатолий Ефименко и ведущий инженер цеха «Прокатсервис № 5» ООО «ОСК» Денис Савельев.

Все три кандидата успешно прошли тесты на уровень профессионального образования и управленческих навыков, а также на знание законов. Но после сегодняшнего выступления с программными речами о решении городских проблем, конкуренты действующего мэра ни получили ни одного депутатского голоса.

Сергею Берникову на прошлой неделе исполнилось 59 лет. Пост главы Магнитогорска он занимает с 2016 года. Ранее был депутатом городского Собрания, а до того руководил капитальным строительством на Магнитогорском металлургическом комбинате.

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