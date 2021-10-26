В челябинской школе четвероклассников неожиданно перевели на учебу во вторую смену

Начали учиться в первую смену, продолжат — во вторую. Фото: сайт школы

В Челябинске родители учеников четвертого класса школы №147 получили неожиданное сообщение. Вместо первой смены осенью детей экстренно переводят на учебу во вторую смену. Семьи в шоке, потому что планы идут под откос. В самом учебном заведении предпочли отмалчиваться.

— Это производственная необходимость. Больше вам объяснить ничего не могу, — сообщила замдиректора МАОУ СОШ № 147 Челябинска Светлана Захарова.

Родители полагают, что в учебном заведении из-за коронавируса просто нехватка учителей. Но теперь это стало головной болью не только школы, но и семей. Ведь свободное время детей распланировали еще в начале учебного года, когда они учились с утра.

— Мы вообще в шоке. У детей же множество дополнительных занятий, расписание уже устаканено было. Не знаем, как сейчас быть, — сообщили обеспокоены родители «КП-Челябинск».

В начальных классах школы 147 сейчас 14 классов. Как отметили в учебном заведении, семь из них учатся в первую смену, семь — во вторую.

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