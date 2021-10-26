В Челябинской области санитары подрались с пациентами психоневрологического интерната

Фото:vk.com/region_chelyaba
В Областном психоневрологическом диспансере в Миассе произошла драка между сотрудниками и пациентами. Видео потасовки, снятое камерой наблюдения в палате, опубликовали в интернете. Сообщается, что инцидент произошел еще в марте, но разбирательства тогда не последовало.
На кадрах видно, как участники драки в течение почти двух минут выясняют отношения, при этом сотрудница диспансера в белом халате периодически пытается урезонить и разнять дерущихся.
— В психдиспансере медбратья разработали новый нестандартный метод «коммуникаций» с пациентами, — с сарказмом замечает опубликовавший видео пользователь.
В региональном СУ Следственного комитета после обнародования ролика проводят проверку. По ее результатам собираются принять процессуальное решение.
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