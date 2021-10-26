Будет ли повышение: все о новом тарифе на вывоз мусора

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ЦКС не увеличивает тарифы. Изменение тарифов на коммунальные услуги в Челябинской области — исключительная прерогатива Министерства тарифного регулирования и энергетики региона в силу действующего законодательства.

Отметим, что в октябре ЦКС направил в данное ведомство свои предложения по корректировке тарифов на 2022 год. Таким правом Региональный оператор наделен по закону. Центр коммунального сервиса представил в ведомство расчеты необходимой валовой выручки (НВВ). Если выражаться образно, то НВВ — это весь бюджет организации, в котором расписаны статьи затрат, необходимые для качественного оказания услуги по обращению с ТКО на протяжении всего будущего года.

На 2022 год по расчетам специалистов Регионального оператора требуется значительно большая сумма НВВ, чем та, что была утверждена тарифным органом на 2021 год. И на это есть ряд объективных причин.

Ошибки первой территориальной схемы

Первая территориальная схема обращения с отходами в Челябинской области начала действовать с 1 января 2019 года. Этот документ содержал подробную информацию о том, сколько и в каких населенных пунктах проживает жителей, где находятся контейнерные площадки и сколько на каждой из них установлено баков, сколько образуется отходов, которые должен вывозить Региональный оператор.

В документе была изложена информация о всех объектах инфраструктуры: где находятся свалки, полигоны, мусоросортировочные комплексы и перегрузочные станции. На основании обилия этих данных была рассчитана вся логистика по вывозу мусора: сколько рейсов по каким маршрутам должны были сделать мусоровозы. Исходя из этого закладывались необходимые затраты на топливо, ремонт, обслуживание, страхование техники, людские ресурсы и все прочие моменты (обработку, захоронение и пр.).

Первые месяцы работы по территориальной схеме обнажили проблему — оказалось, что утвержденный документ откровенно «сырой». Прописанные на бумаге объемы работ не соответствовали тем, что приходилось выполнять по факту. Каждый месяц нагрузка только нарастала: в маршруты движения мусоровозов добавлялись неучтенные по какой-то причине контейнерные площадки, и это безусловно увеличивало расходы Регионального оператора. Согласитесь, одно дело, когда в зоне обслуживания 19 тысяч мест накопления ТКО (столько ЦКС обслуживал в начале 2019 года), и совсем другое — когда их уже 25 тысяч (столько ЦКС стал обслуживать в конце 2019 года). По факту за год работы ЦКС стал обслуживать на 6 тысяч контейнерных площадок больше, чем предполагалось изначально.

Кроме этого, территориальная схема содержала заведомо заниженные объемы ТКО, образующихся в регионе. Вопросы вызывали и оценка нормативов накопления ТКО для жителей частного сектора (об этом чуть позже).

Все это в совокупности привело к финансовым проблемам. В декабре 2019 года Региональный оператор открыто заявил, что по итогам года сумма неоплаченных работ компаниям-перевозчикам ТКО со стороны ЦКС приблизится к 1 млрд рублей. К этому привели долги потребителей услуги по обращению с ТКО и крайне низкий утвержденный тариф. Низкие тарифные ставки на 2019 год как раз и заложила откровенно «сырая» территориальная схема.

Напомним, жители МКД в Челябинском кластере оплачивали около 67 рублей (66,60 руб.) в месяц, жители МКД в Карабашском кластере — в районе 77 рублей (76,60 руб.) в месяц. Для исправления дисбаланса ЦКС направлял в конце 2019 года в тарифный орган расчеты по НВВ на следующий 2020 год, который бы позволил закрыть образовавшийся «кассовый разрыв». По расчетам выходило, что тарифные ставки для жителей МКД в Челябинском кластере — могли бы достичь 107,33 рублей с человека в месяц.

Отметим, что в других регионах Уральского федерального округа в 2019 и 2020 году действовали совсем другие тарифы. Жители Свердловской области ежемесячно оплачивали в среднем 104,68 рублей с человека в месяц; Тюменской области — 136,01 рублей; Ханты-Мансийского округа — 136,12 рублей; Ямало-Ненецкого — 156,01 рублей.

Для Челябинской области тогда были утверждены следующие ставки: для жителей МКД в Челябинском кластере — 81,61 рублей с человека в месяц, для жителей МКД в Карабашском кластере — 91,08 рублей с человека в месяц. И это не позволило закрыть образовавшийся «кассовый разрыв».

Как рассчитывается плата за услугу по обращению с ТКО?

Суммы, которые мы видим в квитанциях за услугу по обращению с ТКО, получаются путем несложных математических действий. Алгоритм расчета четко прописан законодательстве*:

1) Утвержденный Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (далее — МТРиЭ) предельный единый тариф Регионального оператора необходимо умножить на норматив накопления ТКО, который также утвержден МТРиЭ.

Норматив накопления — величина, которая определяет объем ТКО, образуемый одним жителем за год (про это чуть ниже).

2) Полученное произведение необходимо разделить на 12 месяцев.

Так получается плата на 1 жителя в месяц.

Предельный единый тариф Регионального оператора утверждается Министерством тарифного регулирования и энергетики региона по каждому кластеру отдельно, ведомство издает соответствующие постановления.

Тариф рассчитывается** делением необходимой валовой выручки (далее — НВВ) Регионального оператора, необходимой для оказания услуги по обращению с ТКО, на прогнозный объем ТКО, который образуется в кластере за год (по данным территориальной схемы по обращению с отходами на территории Челябинской области).

Про норматив накопления ТКО

Норматив накопления ТКО на одного человека также утверждается постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики региона на основании натурных замеров, которые проводит Министерство экологии Челябинской области. До настоящего момента в Челябинской области действуют нормативы накопления ТКО, которые были утверждены в 2017 году! Согласно действующему нормативу 1 житель МКД образует в год — 2,088 кубометра ТКО в год, а житель частного сектора — 1,612 кубометра ТКО в год. Определение этих нормативов проводилось достаточно давно. И, по всей видимости, это было сделано некорректно. К примеру, в соседнем Екатеринбурге в 2019 году норматив накопления ТКО на одного жителя частного сектора составлял 3,132 кубометра в год, для жителей МКД этот показатель был меньше и составлял — 2,556 кубометров ТКО в год. Соответственно и плата за услугу по обращению с ТКО для жителей ИЖС была больше.

По всей видимости, в ближайшем будущем нормативы накопления ТКО в Челябинской области будут пересмотрены. Очевидно, что это также приведет к изменению платы за услугу по обращению с ТКО.

Как устанавливается размер НВВ?

На 2019 год (первый год реформы сферы обращения с отходами) НВВ для Регионального оператора определялась на основании действующих нормативных документов, регулирующих порядок расчета, но с использованием исключительно прогнозных значений (фактических данных, о результатах работы за предшествующие регулируемые периоды, в распоряжении ни у регулятора — МТРиЭ, ни у регулируемой организации — Регионального оператора, не имелось).

По итогам же 2019 и 2020 года появились фактические данные о работе Региональных оператором по обращению с ТКО, что позволило оценить реальные затраты на обращение с ТКО, они сильно отличались от изначальных расчетов. Объективные расходы регоператора оказались настолько большими, что в Челябинской области пришлось принимать закон о компенсации выпадающих доходов Региональным операторам. Это было сделано, чтобы не допустить роста тарифа для жителей региона на сумму сверх разрешенного российским законодательством (коммунальная услуга не может подорожать более чем на уровень инфляции). И во втором полугодии 2021 года для потребителей Челябинского и Карабашского кластеров стал действовать льготный тариф. Выпадающие доходы Региональным оператором стали компенсировать из регионального бюджета.

Кроме субсидий регулятор может запустить в действие и другой инструмент возврата экономически обоснованных расходов Региональному оператору. Речь о так называемом сглаживании тарифа. Остановимся на этом подробнее.

Региональный оператор каждый год направляет в тарифный орган полную информацию о фактических понесенных затратах. Эти данные подавалась и в 2020 году за 2019 год, и в 2021 за 2020 год. Фактические понесенные затраты каждый раз сильно отличаются от той НВВ, которая утверждалась министерством тарифного регулирования. В случае, если расходы признаны экономически обоснованными, регулятор имеет право вернуть их не позднее третьего года регулирования в НВВ.

Отметим, что эти суммы могут быть значительными. И если осуществить их возврат за один год — это может серьезно увеличить плату за услугу. Чтобы не допустить роста тарифа сверх разрешенного уровня, законодательство позволяет тарифному органу изъять часть суммы из НВВ и растянуть компенсационные выплаты Региональному оператору на несколько лет. Это и есть сглаживание тарифа.

Такой инструмент уже неоднократно был задействован тарифным органом. То есть часть сумм, которые заложены в тарифе на 2021 год — это возврат недополученных средств в 2019 году и 2020 году. К примеру, по Челябинскому кластеру эти средства предлагается вернуть в течение пяти лет. При этом «кассовый разрыв» компания может закрыть только за счет привлеченных средств. А кредитные ресурсы — дорогое удовольствие. Именно по этой причине ЦКС направил в Минтариф предложения о возврате недополученных, но фактически понесенных расходов, за один год, а не растягивать это на пять лет.

Чтобы закрыть старые недополученные суммы тариф может быть таким высоким только один год. После чего, как мы оцениваем, ставки могут опуститься до уровня, который утвержден в других регионах Уральского федерального округа.

По каким причинам у регоператора могут расти расходы?

Как уже было ранее сказано, появление новых контейнерных площадок, приводит к росту расходов на транспортирование мусора: больше рейсов мусоровозов, больше расходов на ГСМ и работу людей, которые заняты в вывозе отходов. Но такие вещи сейчас более-менее прогнозируемы. Поскольку связаны с прогнозным развитием инфраструктуры — строительством контейнерных площадок.

Бывают и экстренные ситуации, которые никак нельзя было запланировать. Так, в марте 2020 года, полигон «Южный» и мусоросортировочный комплекс в Копейском ГО в нарушение законодательства не стали принимать отходы. Мусоровозы подрядчиков ЦКС в течение года просто не пускали на территорию, где располагаются объекты. В итоге весь мусор, который образуется в Копейском городском округе (а это 40 тысяч тонн ТКО в год), пришлось направлять на Полигон ТБО в Полетаево, делая крюк в 80 километров. И это безусловно увеличило расходы на транспортирование, и возросшие затраты также придется закладывать в тариф.

О работе по снижению расходов на транспортирование ТКО

Отметим, что со своей стороны Регоператор постоянно ищет способы снизить транспортные расходы, на которые приходится значительная доля в тарифе. Компания поддерживает проекты по строительству новых объектов инфраструктуры, предлагает площадки для их возможного размещения. При этом ЦКС готов включаться в обновление мощностей и строительство новых: речь об объектах в Чишме, Южноуральске, Миассе. В Миассе, к примеру, предлагается возвести мусоросортировочный комплекс Карабашского кластера. Это позволит на месте выбирать полезные фракции из ТКО и перерабатывать их. Таким образом, на удаленный от Карабашского кластера полигон ТБО в Полетаево будет вывозиться меньше отходов, чем сейчас, что сократит транспортные расходы.

Компания ЦКС четко обозначила для себе цель — двигаться строго по пути реформы и работать над увеличением доли обрабатываемых и утилизируемых отходов, снижая при этом расходы на транспортирование и захоронение. Вопреки множеству убеждений Региональный оператор не заинтересован в увеличении протяженности транспортных плеч.

Добавим, что в 2022 году ЦКС совместно с ППК РЭО планирует установить в Челябинске сеть из 700 фандоматов — устройств, через которые можно будет сдавать на переработку использованные пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Эта работа только начинается, но она также сделает свой вклад в сокращение объемов ТКО, которые приходится транспортировать на захоронение.

*Расчет ведется на основании п. 9.1. Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

**Расчет ведется на основании п. 85 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с ТКО, утвержденных приказом ФАС от 21 ноября 2016 г. № 1638/16

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