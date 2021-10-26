После смертельного отравления ребенка растворителем в Челябинской области возбудили уголовное дело

Мужчина принес в квартиру емкость с растворителем Фото: Евгения ГУСЕВА

После гибели маленького ребенка в челябинском поселке Новосинеглазово возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Двухлетний мальчик умер месяц назад. В руки к малышу попала емкость с растворителем. Мальчик выпил жидкость и отравился насмерть.

— Указанную жидкость подозреваемый — сожитель матери — принес в квартиру и оставил в доступном для ребенка месте, — рассказали в региональном СУ Следственного комитета.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для 29-летнего подозреваемого.

Расследование смерти ребенка пока продолжается.

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