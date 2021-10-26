«Ни о каком слиянии и речи нет»: Сергей Смышляев высказался об объединении партий «Родина» и ЛДПР

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11 октября председатель Всероссийской партии «Родина» Алексей Журавлев вошел во фракцию ЛДПР в Государственной Думе РФ. Исполнительный комитет «Родины» объяснил решение депутата «необходимостью повышения эффективности законотворческой деятельности Журавлева и партии «Родина» в Госдуме.

«В связи с (…) наличием общих идеологических принципов в программах партии «Родина» и ЛДПР (патриотизм, защита русских, социальная справедливость, наступательная внешняя политика и другие), а также в связи с возможностью приобретения новых инструментов влияния «Родины» на парламентском уровне и в информационном пространстве», — говорится в сообщении партии.

Однако, ряд политических блогеров и изданий выдвинули предположение, что вхождение во фракцию ЛДПР — ничто иное, как старт объединения или поглощения партии «Родина» более масштабной парламентской силой. В защиту тезиса ими приводится недавнее объединение «Справедливой России», «За Правду» и «Патриотов России», из-за чего была усилена роль исключительно СР, а остальные партии прекратили свое существование.

Лидер челябинской «Родины» Сергей Смышляев опровергнул слухи, заявив, что вступление Журавлева во фракцию политических конкурентов — необходимая мера.

«Алексей Александрович — одномандатник, и в этом статусе он мог забыть о выступлениях за трибуной перед депутатами, о продвижении законов и включении наших инициатив в государственную повестку. Вступление во фракцию позволит получить все эти преимущества. Важно помнить, что он не вступает в партию ЛДПР», — комментирует общественник.

По его словам, «Родина» не планирует объединяться с какой-либо партией: «Мы — независимая сила, что и доказали во время предыдущей избирательной кампании. Ни о каком слиянии и речи нет, «Родина» остается «Родиной», со своими целями и идеалами».