Власти Челябинской области напугали возможным ужесточение ковидных ограничений для бизнеса

Если нерабочая неделя не поможет в снижении заболеваемости, ковидные ограничения могут усилить Фото: Валентина ВАГАНОВА

Власти не исключают, что с федерального уровня могут поступить дополнительные вводные по ограничениям из-за коронавируса. Об этом рассказал замгубернатора Челябинской области Егор Ковальчук 26 октября на брифинге.

— Единственно возможным вариантом снижения числа заражений сегодня является разрыв цепочки контактов и создание условий, когда вакцинация — это наиболее правильный, логичный и легкий способ возврата к привычной жизни. Ограничения, которые введены, — это альтернатива полному локдауну, такому который был в 2020 году, — сообщил Егор Ковальчук.

Он напомнил, какие ограничительные меры затронули бизнес. Это введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, чтобы между сотрудниками и клиентами не было контакта. Это обязательная мера. Подробнее о том, как будут работать больницы и учреждения культуры — в нашем материале. С 30 октября и на бессрочной основе попасть в ТРК, ТЦ, санатории и пансионаты можно только при наличии QR-кодов. До 7 ноября мера применяется и при посещении парикмахерских, фитнес-центров, ФОКах и пр.

— Компаниям, которые работают в этих сферах, настоятельно рекомендовано установить минимальную численность сотрудников, которые не могут быть переведены на дистант. У нас есть предприятия непрерывного цикла, остановить работу которых невозможно. Но часть сотрудников рекомендовано перевести на удаленный режим работы, — сообщил Егор Ковальчук. — Невакцинированных и непереболевших COVID-19 в течение шести последних месяцев сотрудников старше 60 лет на месяц с 21 октября обязательно должны перевести на дистанционный режим работы. Нормы дорабатываются. И мы не исключаем, что с федерального уровня поступят дополнительные вводные.

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