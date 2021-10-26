В ГУ МВД прокомментировали смерть двух челябинских полицейских, которые пожаловались Путину на выселение из квартир

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МВД по Челябинской области прокомментировали информацию о внезапной смерти двух участковых, которые пожаловались Путину на выселение их из квартир. В ведомстве сообщили, что указанная информация не соответствует действительности.

— Сообщаем, что 19 октября текущего года умер сотрудник милиции, вышедший на пенсию в августе 2010 года с должности дежурного дежурной части отдела милиции УВД по городу Челябинску. На данный момент он находится первым в очереди на получение жилья по социальному найму в УМВД России по городу Челябинску. Второй, действующий сотрудник полиции, скоропостижно скончался сегодня. В очередях на получение жилья по социальному найму и получение единовременной социальной выплаты не стоял, документы не подавал, — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

В ведомстве также подчеркнули, что умершие полицейские не обращались с жалобами к органам власти по поводу якобы их выселения из служебного жилья. Кроме того, сейчас в региональном ГУ МВД готовятся материалы для подачи в следственные органы по размещению недостоверной информации и в суд по защите деловой репутации.

Ранее в СМИ и в интернете появилась информация о смерти двух полицейских Ивана Савельева и Сергея Дымкова, которые умерли друг за другом с разницей в неделю после жалобы к Путину. Утверждалось, что их кончиной якобы стали переживания, связанные с выселением из квартир.

Напомним, семьи участковых уполномоченных полиции, живущие в доме №63б по улице Российской в Челябинске, в начале сентября записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и главе МВД Владимиру Колокольцеву. В нем они пожаловались на то, что участковых перед отставкой собираются выселить из служебных квартир.

Строительство ведомственного дома на улице Российской вели за счет федерального и областного бюджетов. Оно завершилось в 2006 году. Квартиры в здании предназначались для участковых, с которыми заключили договоры служебного найма. Как позже выяснилось, 20 квартир в доме — не служебные: они перешли в собственность муниципалитета.

Ранее не выселять людей из квартир порекомендовала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко. Кроме того, глава СКР Александр Бастрыкин поручил следственным органам начать проверку после жалоб участковых.

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