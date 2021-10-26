В Челябинской области главаря банды, убившей мэра Копейска, приговорили к 25 годам колонии

Убийство мэра — это не единственное преступление, которое совершила группировка. Фото: Сергей ГРУШАКОВ

Челябинский областной суд вынес приговор преступной банде из 90-ых, которые убили мэра Копейска. Главаря Владимира Булдашева осудили на 25 лет, убийцу Радика Ишбулатова — на 19 лет и организатора преступления Алексея Соколова — на 20 лет. Осужденные будут отбывать наказания в колонии строго режима.

Убийство произошло в августе 1994-го года. Сначала преступники хотели просто «наказать» мэра Копейска Сергей Вялова, избив его, но позже Соколов предложил убить жертву. Другие члены банды поддержали инициативу. В итоге мэра зарезал Ишбулатов, нанеся около 13 ножевых ранений. За свою работу он получил от главаря банды Булдашева $12000.

Главарь банды выкрикивал, что дело сфабриковано. Фото: Сергей ГРУШАКОВ

— Чтоб вы все знали, дело было сфабриковано! — выкрикивал на судебном заседании Булдашев.

Родственники Сергея Вялова получат компенсацию от членов преступной банды. Булдашева обязали выплатить 2 миллиона рублей, а Соколов и Ишбулатов выплатят по 1 миллиону каждый.

Убийство мэра — это не единственное преступление, которое совершила группировка. На счету у банды, как минимум, три убийства, несколько избиений до полусмерти, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Установлено, что Соколов в ночь с 29 на 30 сентября 1997 года, находясь в квартире в городе Челябинске, пытался совершить изнасилование девушки, но в результате ее активного сопротивления не смог осуществить задуманное до конца. Он вывез избитую жертву в Каштакский бор, вновь избил до потери сознания и оставил ее там. Также 12 марта 2004 года Соколов, выполняя заказ неустановленного лица, убил бизнесмена в офисе компании СК «Вперед плюс» в поселке Октябрьский Красноармейского района.

В ходе судебного следствия гособвинитель в связи отсутствием доказательств причастности к совершению преступлений отказалась от обвинения, предъявленного Булдашеву по ч. 1 ст. 209 УК РФ (участие в организованной преступной группе), Соколову по ч. 2 ст. 209 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «а, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), Ишбулатову по п.п. «а, з, к» ч. 2 ст. 105 (убийство). Суд принял отказ, прекратил уголовное дело и уголовное преследование подсудимых по преступлениям, указанным прокурором, признал за ними право на реабилитацию.

В ходе судебного заседания Булдашев от дачи показаний отказался, вину в убийстве Вялова отрицал полностью. Ишбулатов также отрицал свою вину, Соколов признал частично и только в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. К обстоятельствам, смягчающим наказание всех подсудимых, суд отнес их состояние здоровья и наличие несовершеннолетних детей.

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