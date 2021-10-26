Ватерполистки «Динамо-Уралочки» в Златоусте стали победителями Кубка России: трофей вернулся на Южный Урал

Ватерполистки клуба "Динамо-Уралочка" - победители Кубка России. Фото ВК "Динамо-Уралочка"".

«Уралочки», начиная с ¼ финала, поочередно переиграли нижегородский «Буревестник» — 17:7 и в упорном поединке одолели «Спартак» из Волгограда — 9:8, забросив победный мяч на последних секундах матча. А сегодня 26 октября в матче за первое место со счетом 12:9 выиграли у одного из лучших клубов Европы, многократного победителя чемпионатов страны клуба из Ленинградской области «Кинеф-Сургутнефтегаз».

После игры тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков рассказал, что перед матчем они детально разобрали все игры «Кинефа» на этом турнире и нашли свои аргументы против лучших игроков Европы. Кубок России спустя девять лет снова возвращается на Южный Урал, в Златоуст.

— Девчата точно сыграли по заданию, поэтому и добились успеха. Поздравляю команду. Наша команда может и умеет побеждать, надо просто в себя верить. Это хороший настрой на новый сезон, — прокомментировал победный результат Михаил Накоряков.

Уже через две недели «Динамо-Уралочка-ЗМЗ» примет старт в чемпионате России. Отметим, что «Уралочки» также сыграют и в еврокубковых турнирах.

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