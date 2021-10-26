В Челябинске полицейские поймали похитителей шеринговых электросамокатов

Злоумышленники украли три самоката на общую сумму в 210 тысяч рублей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске представитель шеринговой фирмы обратился с заявлением в полицию о хищении трех электросамокатов на улице 1-ой Пятилетке. Общая сумма причиненного ущерба составила 210 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейским удалось по горячим следам установить личность подозреваемых. Ими оказались двое ранее не судимых местных жителей 52 и 36 лет. Они планировали продать электросамокаты, но сделать этого не успели, поскольку в короткие сроки были задержаны по адресу проживания, куда принесли похищенное.

— По данному факту в отделе полиции «Тракторозаводский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы сроком до пяти лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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