Челябинский госуниверситет перейдет на дистанционное обучение во время локдауна

Фото: Мария ЛЕНЦ

Челябинский государственный университет и его филиалы в Миассе и в Троицке перейдут на дистанционный режим обучения во время локдауна. Соответствующий приказ об этом подписал ректор вуза Сергей Таскаев.

— С 30 октября по 7 ноября занятия в Челябинском государственном университете, включая его филиалы в Миассе и Троицке и колледж, будут проходить с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с расписанием, — сообщили в пресс-службе Челябинского госуниверситета. — Согласно приказу, руководителям структурных подразделений по согласованию с проректорами по подчиненности, ректором предписано определить численность работников, обеспечивающих бесперебойное и безопасное функционирование университета.

Напомним, в Челябинской области объявлена нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября включительно. Вместе с тем, вводится ряд ограничений: в торговые центры, на базы отдыха, в спортзалы, салоны красоты и т.п. — только по QR-кодам. Также без прививки нельзя будет отдыхать в санатории и бывать на массовых мероприятиях.

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