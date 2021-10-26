«Трактор» в южноуральском дерби с минимальным счетом уступил «Металлургу»

"Трактор" в Магнитогорске уступил "Металлургу" 2:3. Фото ХК "Металлург".

До середины второго периода болельщики наблюдали хоккейные «качели» — команды открывали и сравнивали счет. Сначала забросила Магнитка — гол Брендан Лайпсик. Лукаш Седлак сделал счет 2:2. Но победа досталась-таки «Металлургу»: за три минуты до конца матча Павел Акользин забрасывает третью шайбу. «Трактор» не смог отыграться. Итог 3:2 в пользу Магнитки.

Кстати, Томаш Гика, получивший травму ноги в предыдущем матче с "Сибирью", по неофициальной информации выбыл из состава каманды минимум на полтора месяца.

Эта победа позволила «Металлургу» закрепиться на первом месте Восточной конференции КХЛ. «Трактор» отстает на 4 очка, имея на две игры больше, чем Магнитка.

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