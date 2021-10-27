В Копейске жителей 16-этажки эвакуировали из-за пожара

Фото: vk.com/kopeysk_news

Пожар в 16-этажном жилом доме на улице Ленина в Копейске произошел ранним утром 27 октября. Очевидцы сообщили об эвакуации из здания и прибывших к месту происшествия пожарных машинах и автомобиле скорой помощи. С улицы был виден дым и языки пламени, вырывающиеся из окон на 12-м этаже.

Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, при пожаре никто не пострадал. В одной из квартир загорелись мебель и вещи. Пламя распространилось на 10 квадратных метров прежде, чем его удалось потушить. Причину возгорания пока выясняют.

— Дверь в горящую квартиру вскрыли при помощи аварийно-спасательного инструмента. Жильцов внутри не было. Горение было ликвидировано в считанные минуты, — рассказали в Копейском пожарно-спасательном гарнизоне.

Фото: Копейский пожарно-спасательный гарнизон

Из дома во время пожара самостоятельно эвакуировались 15 жильцов, в том числе пятеро детей. Еще пятеро взрослых покинули дом в сопровождении спасателей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru