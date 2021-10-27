На Южном Урале мобильные телефоны заменяют кассы

Сбер запускает сервис «Мобильный кассир», который позволит использовать персональные гаджеты в качестве кассовых аппаратов «Эвотор». Опция подходит как для индивидуального предпринимателя, единолично осуществляющего расчеты, так и для организации работы нескольких кассиров или операторов: после централизованного скачивания программа устанавливается на их смартфоны.

Приложение совместимо с любой моделью «Эвотора» и облачной кассой, дополнительного обучения не требуется. Его функционал аналогичен основной системе и позволяет принимать любые формы оплаты: наличными, картой, смартфоном, по QR-коду; можно редактировать карточки товаров, распределять заказы из интернет-магазинов и 1С и т.д. Программа работает и на Android, и на iOS устройствах.

Плюсы «Мобильного кассира»

— Экономия денег, времени и места. Не требуется дополнительное оборудование: онлайн-кассы и программное обеспечение, фискальный накопитель, банковский терминал для эквайринга и сканер штрихкодов. Достаточно иметь хотя бы один смарт-терминал «Эвотор» или облачную онлайн-кассу для фискализации чеков. В результате освобождается место на прилавке, а выездным сотрудникам не нужно брать с собой несколько устройств.

— Универсальность. Подходит для курьеров интернет-магазинов, сервисов доставки, выездных сотрудников, магазинов с несколькими точками оплаты (прилавками), сезонного бизнеса, ресторанов и кафе.

— Многофункциональность. Доступен наличный и безналичный расчет, в том числе картами, телефоном, часами и кольцами, а также оплата по QR-коду и автономный эквайринг (если у предпринимателя есть банковские терминалы).

— Удобство. Приложение выглядит как рабочий экран смарт-терминала «Эвотор». Пользователю достаточно добавить товары в корзину и провести оплату. Можно настроить автоматическую печать чека или отправку по электронной почте и СМС.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Сегодня предприниматели Челябинской области все чаще решают свои задачи при помощи мобильного телефона или планшета. И, следуя этому тренду, Сбер предоставляет предпринимателям мгновенные, удобные и безопасные сервисы для развития бизнеса с помощью мобильного приложения. Например, «Мобильный кассир» превращает смартфон в полноценный рабочий инструмент для розничной торговли и сферы услуг. При этом клиенты могут развивать свой бизнес без дополнительных затрат на оборудование, соблюдая требования законодательства. Этот бонус особенно привлекателен для предпринимателей, которые занимаются сезонным бизнесом».