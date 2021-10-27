В Челябинской области в три раза может увеличиться стоимость вывоза мусора

Стоимость услуги по вывозу мусора растет с 2018 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области стоимость услуги вывоза мусора может увеличиться в три раза. Региональный оператор объясняет это несколькими причинами, в том числе увеличением расходов на работы.

К текущему объему добавилось 6 тысяч мусорных контейнеров, что увеличивает нагрузку на вывоз мусора. Кроме того, регоператор задолжал 1 миллиард рублей перевозчикам, и с увеличением площадок сумма долга только приумножиается.

— Это кардинально разные вещи, когда обслуживается 19 тысяч мусорных баков и когда 25 тысяч, — прокомментировали в «Центре коммунального сервиса».

Тариф на коммунальную услугу утверждается специальным ведомством. Регоператор планирует направить пожелания, суть которых в том, чтобы в 2022 году стоимость вывоза мусора для одного человека в Челябинске выросла до 200-300 рублей в месяц.

Напомним, что челябинцы начали жаловаться на подорожание услуги еще в 2018 году. Как раз с того года вывозом мусора начал заниматься регоператор.

В сентябре 2021 года жители дома №137А на Братьев Кашириных жаловались на огромные кучи мусора во дворе. Его было так много, что челябинцы начали бояться набега крыс и других вредителей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru