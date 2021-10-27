В Челябинске загорелся трамвай

В Челябинске утром 27 октября загорелся трамвай, следовавший по маршруту №7. Инцидент произошел в районе перекрестка проспекта Победы с улицей Российской.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, люди при пожаре не пострадали. Пассажиры смогли самостоятельно эвакуироваться из вагона.

С горением справились при помощи огнетушителя. Пламя успело распространиться в вагоне на 1 квадратный метр.

Возгорание возникло из-за короткого замыкания электропроводки двигателя.

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