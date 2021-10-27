Треть жителей Южного Урала покупают смартфоны в кредит

Фото: предоставлено МТС

МТС проанализировала продажи смартфонов в Челябинской области в третьем квартале 2021 года, по итогам которого южноуральцы стали чаще покупать премиальные смартфоны. Так, средняя стоимость устройств выроста в полтора раза и составила 30 тысяч рублей, при этом каждый третий девайс на Южном Урале был куплен в кредит.

По подсчетам аналитиков МТС, доля кредитных смартфонов, купленных в Челябинске, составила 33,5%, и стала самой низкой по УрФО (Екатеринбург — 34,4%, Пермь — 34,8%). При этом средняя стоимость таких устройств на Южном Урале выросла на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 36 тысяч рублей. Чаще всего челябинцы брали в кредит Apple iPhone 11 на 128 ГБ, в то время как в прошлом году среди кредитных гаджетов лидировал Samsung Galaxy A51 на 64 ГБ.

Одним из ключевых факторов роста спроса на более дорогие смартфоны в Челябинской области стала высокая популярность блогинга. По данным Big Data МТС, исходящий трафик в соцсетях, таких как Tik Tok, Instagram и YouTube за первые девять месяцев 2021 года вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Южном Урале активно растет количество блогеров и активных пользователей социальных сетей, которые ведут прямые эфиры и регулярно публикуют посты и сторис. Для создания качественного контента требуется смартфон с хорошей камерой, поэтому большинство молодых людей, стремящихся стать блогерами, покупают iPhone. При отсутствии нужной суммы денег потребители выбирают рассрочки, помогающие за небольшой ежемесячный платеж получить гаджет.

Самые популярные смартфоны в Челябинской области:

Apple iPhone 11 128 ГБ

Apple iPhone 11 64 ГБ

Samsung Galaxy A02 32 ГБ

Xiaomi Redmi 9A 32 ГБ

Samsung Galaxy A01

В целом, наиболее покупаемыми марками смартфонов в Челябинской области стали Samsung, Apple и Xiaomi. Honor, лидирующий на южноуральском рынке по итогам третьего квартала прошлого года, покинул ТОП-3 самых популярных брендов смартфонов в Челябинской области.

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